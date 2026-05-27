Предсказана судьба Зеленского при приближении к мирному соглашению

Lenta.ru

Военный конфликт с Украиной может завершиться к ноябрю 2026 года, однако финальный документ будет подписывать не действующий президент страны Владимир Зеленский, считает политолог Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» назвал дату завершения конфликта с Россией. По его словам, это произойдет до ноября 2026 года.

Глазунов отметил, что Зеленский выступает президентом, которому выгодна война с Россией для формирования коррупционных схем и поддержания собственного благосостояния. Поэтому, по его словам, хоть президент и озвучивает дату завершения конфликта с Россией, все же добровольно подписывать мирный договор он не будет.

«Зеленский — это президент войны, с ним ассоциируется только война. Президент войны не может заключать мирный договор. Поэтому, я думаю, здесь задача такая: Зеленский уходит в отставку или его ликвидируют. Нельзя и такой вариант исключать. Он очень опасен, как для своих друзей, так и для Запада, потому что является носителем секретов, которые могут быть очень взрывоопасны для всего мира. Вряд ли после отставки ему дадут преподавать где-нибудь в университете США», — сказал Глазунов.

Ранее политолог Глазунов предположил, что Россия и Украина начнут принимать решения по завершению специальной военной операции начиная с июля. Процесс может завершиться к ноябрю 2026 года.