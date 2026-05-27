Евросоюз полностью утратил авторитет в мировой дипломатии. Об этом заявил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

По его мнению, «Европа сама вывела себя из игры» из-за политических просчетов и агрессивной линии поведения. В настоящее время в мире вряд ли кто-то воспринимает Евросоюз всерьез, отметил Браун.

«На этой планете нет ни одного конфликта, где мнение Европы было бы востребовано. Европа оказалась вне игры», — сказал Браун.

Он подчеркнул, что дипломатия невозможна без уважения к другой стороне и готовности слышать оппонента. Евросоюз до сих пор не предложил ни одной дипломатической инициативы, добавил эксперт.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские страны занимаются не урегулированием конфликта на Украине, а его эскалацией. По словам члена Совета Федерации, дипломатия между Европой и Россией «полностью отсутствует» по вине ЕС, и политику Евросоюза в отношении Москвы определяют «затопленные русофобией страны».

Среди таковых Пушков назвал Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, а также Британию, которая не является членом объединения, но играет «очень вредоносную роль» в кризисе и «поощряет наиболее враждебные России силы в Евросоюзе».

Ранее в Китае заявили о бесхребетности Европы.