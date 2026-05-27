СМИ: страны Прибалтики рассматривают радикальные решения для защиты от БПЛА
Наблюдая за эффективными действиями российских беспилотных летательных аппаратов на Украине, страны Прибалтики всерьез задумались о необходимости создания бомбоубежищ.
Как пишет издание Politico, эти разговоры отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании дронов против Украины. По мнению издания, в балтийских государствах опасаются, что их небольшая географическая территория в сочетании с высокой концентрацией городского населения не оставит места для ошибок в случае крупномасштабного нападения.
Эта растущая тревога, как отмечается в материале, затронула даже балтийские рынки недвижимости.
Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен предупредила Европу о возможных проблемах в области безопасности.