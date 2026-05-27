В МИД назвали условия для вывода войск из Приднестровья

Вопрос о выводе российских войск из Приднестровья пока не может быть решен из-за отсутствия прогресса в урегулировании самого конфликта. Как заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, для того чтобы перевести этот вопрос в практическую плоскость, необходимо продвижение в приднестровском урегулировании, которое сейчас стоит на месте, и до этого еще далеко.

© Московский Комсомолец

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, сделанное в ходе визита в Кишинев, о том, что в рамках переговоров по Украине следует рассматривать и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.

Полищук напомнил, что российские военные выполняют в регионе две функции: миротворческую и охрану складов с боеприпасами, существующих там еще с советских времен.

Приднестровье, где 60 процентов жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ранее сообщалось, что экс-премьер РФ назвал кандидата для диалога Европы с Россией.