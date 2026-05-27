Соединённые Штаты не присоединились к осуждающему Россию заявлению 47 стран в Совете Безопасности ООН. Постпред Украины Андрей Мельник зачитал подготовленный Киевом документ, который поддержали страны Евросоюза, Япония и Южная Корея. Об этом сообщает тг-канал Политика страны со ссылкой на издание AFP.

Сам документ появился на фоне эскалации, вызванной ударом украинского беспилотника по общежитию колледжа в Старобельске. Тогда погибли более 20 россиян. В ответ на это Министерство иностранных дел России заявило, что Вооружённые силы будут наносить «систематические удары» по «центрам принятия решений» в Киеве и призвало иностранных дипломатов покинуть город. Эти предупреждения и стали прямым поводом для экстренного дипломатического демарша Украины и её союзников.

Состав подписантов оказался для Вашингтона показательным. К заявлению присоединились не только все страны Евросоюза и Великобритания, но также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Всего, по словам постпреда Мельника, документ поддержали 47 государств, а также Европейский союз как объединение. Примечательно, что в списке также оказались Венгрия и Словакия, которые ранее часто занимали более сдержанную позицию по антироссийским инициативам, что ещё сильнее подчеркнуло изоляцию позиции США.

Официальная позиция Вашингтона продемонстрировала смену приоритетов. Как отмечают зарубежные аналитики, отказ США от участия в этом демарше - не случайность, а часть новой внешнеполитической стратегии администрации Дональда Трампа. Американская сторона аргументирует своё неучастие тем, что подобная жёсткая риторика может лишь навредить перспективам начала переговоров, и продолжает настаивать на дипломатическом решении конфликта. Это решение вызвало неоднозначную реакцию, поскольку оно контрастирует с действиями основных европейских партнёров, которые сохраняют единство в осуждении планов Москвы.

Таким образом, произошедшее обнажает растущий разрыв между позициями США и их традиционных союзников по ключевым вопросам безопасности, связанным с Украиной. Вашингтон, сосредоточившись на деэскалации и поиске путей для мирного урегулирования, продемонстрировал, что не намерен автоматически поддерживать любую антироссийскую инициативу, даже если она исходит от ближайших партнёров.