Украинского депутата оштрафовали за русский язык. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Депутата Первомайского городского совета Николаевской области оштрафовали на 8500 гривен (примерно 13 тысяч рублей – прим. «Ленты.ру») за повторное нарушение требований законодательства, отметила Ивановская.

Как сказано в публикации, во время контроля представитель омбудсмена заметила, что депутат говорит по-русски на заседании очередной 92-й сессии Первомайского городского совета.

Языковой омбудсмен Украины призвала карать гривной за русский язык

Этого депутата уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение в 2025 году, однако она повторно использовала русский язык.

Ранее стало известно, что Киев решил создать координационный совет по языковой политике, работу которого направят на обслуживание интересов украинского языка и борьбу с русским.

