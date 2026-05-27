Глава МИД Кубы назвал необоснованными обвинения в угрозе безопасности США

МИД Кубы: республика не представляет угрозы для безопасности США
Куба не несет угрозы безопасности Соединенным Штатам. Об этом кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил телеканалу Fox News.
Глава МИД подчеркнул, что Куба является маленьким островом площадью в 100 тыс. кв. км с населением в 10 млн человек. Поэтому в заявлениях американских официальных лиц о том, что Гавана может угрожать ядерной сверхдержаве, нет ни логики, ни здравого смысла.
Родригес Парилья назвал государственного секретаря США Марко Рубио лжецом, постоянно вводящим в заблуждение американское общество, и одним из вдохновителей энергетической блокады и военных угроз в отношении Кубы.
Трамп: Куба попросила помощи у США
23 мая газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Вашингтон хочет отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти.
29 апреля Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 морских милях (145 км) от них.
Ранее в МИД РФ заявили о солидарности с Кубой на фоне давления США.