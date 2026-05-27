Журналист рассказал о нежелании европейцев воевать с Россией
Обычные люди в Европе не хотят воевать с Россией, заявил журналист из США Кристофер Хелали, об этом пишет РИА Новости.
По его словам, военная истерия создана элитами, а обычные граждане не хотят противостоять России.
«Люди не хотят воевать с Россией — они хотят мира с Россией», — подчеркнул он.
Журналист призвал Америку и Европу прекратить поддержку Киева и не использовать Украину как плацдарм для порабощения других народов и наций.
Ранее Хелали заявил, что не считает украинского лидера Владимир Зеленского легитимным президентом.