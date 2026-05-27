Владимир Зеленский, делая заявления о якобы существующей угрозе нападения российских вооруженных сил с территории Белоруссии, на самом деле преследует цель втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Такое мнение в социальной сети Х высказал директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно", - заявил Кошкович.

Кроме того, как полагает венгерский эксперт, глава киевского режима одновременно пытается отвлечь внимание общественности от крупного коррупционного скандала, который может стоить ему власти.

Напомним, что в начале мая Зеленский неоднократно заявлял о якобы готовящемся наступлении на Киев со стороны Белоруссии и поручил усилить давление на Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на эти обвинения, предложил встретиться с Зеленским в любой точке - на Украине или в Белоруссии. Однако украинский МИД не решился пригласить белорусского лидера в Киев.

