Фон дер Ляйен предрекла Европе проблемы в области безопасности

Будущее Европы в области безопасности может оказаться столь же проблемным, каково положение дел сегодня в странах Балтии - в частности, из-за участившихся вторжений беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство. С таким предупреждением выступила во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, глава ЕК заявила, обращаясь к балтийским коллегам, что то, что они переживают сегодня, завтра вполне может ожидать и остальную часть Европы. При этом фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз намерен систематически устранять существующие недостатки в своей системе безопасности, начиная с внедрения более унифицированных систем оповещения населения и улучшения координации между государствами-членами.

Ранее в Латвии уже объявлялась воздушная тревога из-за появления неизвестных беспилотников: в школах в тот момент шли экзамены, которые пришлось прервать, а детей срочно эвакуировали. Также в Латвии несколько раз фиксировались падения украинских дронов - 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.

В свою очередь, Служба внешней разведки России сообщила 19 мая, что командование Вооруженных сил Украины ведет подготовку к нанесению новой серии террористических ударов по тыловым регионам РФ, и для сокращения времени подлета украинская сторона намерена запускать беспилотники с территории прибалтийских государств.

