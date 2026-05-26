Мародеры в США захватили эвакуированный из-за утечки химикатов город

В США мародеры грабят опустевшие дома в городе Гарден-Гров в Калифорнии, откуда были эвакуированы жители из-за утечки опасного химического вещества на местном производстве. Об этом пишет New York Post.

В публикации говорится, что до 50 тысяч жителей города покинули дома из-за риска химической катастрофы. Этой ситуацией воспользовались мародеры, которые захватывают жилые здания на пустынных улицах. В полиции заявили о нескольких арестах.

21 мая на заводе GKN Aerospace в Гарден-Гров в одном из резервуаров с метилметакрилатом выросло давление из-за перегрева, образовались токсичные пары. Сообщалось об угрозе утечки или взрыва, началась эвакуация населения.

24 мая власти объявили в округе Ориндж режим ЧС.

СМИ пишут, что на данный момент угроза химической аварии миновала.