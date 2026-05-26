В Германии тайно обсуждают замену Мерца

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает сценарий замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера Германии, пишут в статье для Bild обозреватели Пол Ронцхаймер и Филипп Платов.

Журналисты заметили, что в Социал-демократической партии Германии также не исключают сценарий замены канцлера.

По их данным, дискуссии о возможной смене канцлера ведутся в узком кругу — в чатах в небольших группах. В них принимают участие представители руководства партии, известные политики.

В перечне тех, кто может заменить Мерца, премьер-министры Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст, который считается фаворитом, Гессена Борис Рейн и Саксонии Михаэль Кречмер.

По словам обозревателей, теоретически замена главы правительства вполне возможна, в частности, новый канцлер может быть избран Бундестагом в случае принятия так называемого «конструктивного вотума недоверия».

Вместе с тем, пояснили публицисты, замена сопряжена со значительными политическими рисками для всех сторон, которые ее инициируют.

Ранее сообщалось, что почти шестьдесят процентов сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, принявших участие в опросе института Insa, убеждены, что пост главы правительства следовало бы вместо Мерца доверить премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.