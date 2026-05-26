США спровоцировали авиаударами череду событий вокруг Ирана

В ночь на вторник США нанесли авиаудары по южным прибрежным районам Ирана. Американское центральное командование (CENTCOM) заявило, что эти удары были нанесены "в целях самообороны" по иранским ракетным установкам и судам, пытавшимся устанавливать мины. Представитель командования Тимоти Хокинс заявил, что США таким образом "защищают свои войска, проявляя сдержанность во время действующего прекращения огня".

Удары произошли на фоне переговоров в столице Катара Дохе, куда делегация Ирана, включающая спикера парламента, министра иностранных дел и главу центробанка, отправилась в понедельник для обсуждения ряда вопросов, связанных с мирным урегулированием: замороженных иранских активов, ядерной программы и темы Ормузского пролива.

Госсекретарь США марко Рубио, отвечая на вопрос журналистов об американских ударах по Ирану, потребовал открытия Ормузского пролива: "Проливы должны быть открыты, они так или иначе будут открыты".

Корпус стражей исламской революции сообщил о том, что его ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и вынудили покинуть иранское воздушное пространство истребитель F-35. Позже КСИР также подтвердил гибель четырех своих военнослужащих в результате американского удара.

МИД Ирана обвинил США в нарушении режима прекращения огня и заявил, что любые агрессивные действия в отношении страны и ее граждан не останутся без ответа. Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Аболфазл Шекарчи во вторник предупредил, что "в случае нового витка войны атаки Ирана выйдут за пределы региона и будут более массированными и жестокими, чем раньше".

Вернувшаяся во вторник из Дохи иранская делегация оценила прошедшие переговоры как позитивные. По сообщениям иранских СМИ, в случае заключения мирного соглашения с США могут быть разблокированы замороженные активы Ирана на сумму 24 миллиарда долларов. Однако с американской стороны последовало заявление, что условием для разморозки активов является открытие Ормузского пролива.

Во вторник также состоялся телефонный разговор президента Ирана Масуда Пезешкиана с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. По сообщению катарской стороны, лидеры двух стран "обсудили последние события в регионе и усилия, предпринимаемые для снижения эскалации, сохранения региональной безопасности и укрепления мира и стабильности".

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских военных чиновников, сообщила, что США возобновили приостановленную ранее операцию "Проект Свобода" по сопровождению прохода торговых судов через Ормузский пролив. По информации газеты, ВМС США провели через пролив греческий танкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту и намереваются предоставить сопровождение еще более чем десяти судам, включая крупные контейнеровозы и танкеры.

Позже Центральное командование США опровергло опубликованную WSJ информацию как недостоверную.