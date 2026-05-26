США не поддержали заявление Украины в ООН

Соединенные Штаты не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник, 26 мая, украинским постпредом в ООН Андреем Мельником. Об этом пишет РИА Новости.

Российская армия в ночь на 24 мая нанесла массированный удар, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.

В МИД РФ отметили, что удары возмездия нанесены в ответ на теракт в Старобельске, из-за которого погиб 21 человек.

По данным агентства, атаки российских военных привели к резкой реакции в Европе и США, в частности, к созыву экстренного заседания СБ ООН.

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — подчеркнул Мельник в своем заявлении.

Дипломат заметил, что подписи под документом поставили страны ЕС, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в октябре 2025 года не посчитали возможным присоединиться к совместному заявлению Киева и западных стран, призывающему к немедленному отводу российских войск с подконтрольных им территорий и восстановлению территориальной целостности Украины.

Кроме того, в январе 2026 года Вашингтон не присоединился к декларации о гарантиях безопасности для Украины, принятой по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.