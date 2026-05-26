Глава Минздрава США голыми руками поймал двух змей

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший похвастался журналистам, что голыми руками поймал двух черных полозов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что змеи активно сопротивлялись, пытались вырваться, кусались, но не смогли вырваться.

Журналисты заметили, что министр не посчитал нужным рассказать о дальнейшей судьбе полозов. Вместе с тем, пояснили репортеры, американская пресса неоднократно рассказывали о необычных увлечениях Кеннеди-младшего.

В частности, в апреле New York Post опубликовала материал о том, что глава Минздрава препарировал енота на обочине дороги в ходе семейной поездки с детьми.

Ранее сообщалось, что в 2012 году Кеннеди-младший признался, что врачи обнаружили в его голове опасного паразита.

По его словам, медики утверждали, что потемнение на снимках «вызвано червем, который забрался в мозг, съел часть и умер».

Кроме того, специалисты диагностировали у политика отравление ртутью, вызванное потреблением огромного количества бутербродов с тунцом.