Европейский союз продлил на год санкции против России за якобы нарушение прав человека.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет решил продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения и нарушения прав человека, за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что санкционные меры, которые в настоящее время применены к 72 физлицам и одному юридическому, были продлены до 28 мая 2027 года.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России.

В конце апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России. Предоставление Киеву €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите ЕС в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Киева. Орбан не раз блокировал выделение этого кредита Украине из-за того, что Киев якобы препятствовал транзиту российской нефти через «Дружбу».