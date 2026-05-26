Прятавшегося шесть лет бразильского наркобарона поймали в элитном ЖК

Лидер крупнейшего наркокартеля Бразилии «Первая столичная команда» (PCC) Жерсон Палермо задержан, сообщил новостной портал G1. Операция по поимке преступника, скрывавшегося от правосудия шесть лет, прошла в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

Палермо, осужденный в Бразилии на 126 лет тюрьмы за наркоторговлю и нападения на полицейских, был обнаружен в элитном жилом комплексе. По данным местных властей, он оказывал сопротивление при аресте и был ранен, после чего доставлен в больницу под охраной.

Боливийские спецслужбы передали задержанного бразильским коллегам после кратких переговоров об экстрадиции, которая теперь ожидается в ближайшие дни.

Выходец из штата Мату-Гросу-ду-Сул, Жерсон Палермо считается одним из ключевых связующих звеньев PCC с поставщиками кокаина из соседних стран, включая Боливию и Парагвай. Долгие годы он координировал трансграничные каналы поставок наркотиков и силовые акции против конкурентов.

Родной город Палермо Понта-Поран который давно считается стратегической точкой наркотрафика благодаря расположению на «тройной границе» — Бразилии, Парагвая и Аргентины. Палермо долго удавалось избегать поимки благодаря частой смене местопребывания и разветвленной сети осведомителей.