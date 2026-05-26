США возобновили сопровождение торговых судов, проходящих Ормузский пролив

Военно-морские силы США начали вновь предоставлять сопровождение проходящим через Ормузский пролив торговым судам, возобновив тем самым остановленную ранее операцию "Проект Свобода". Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских военных чиновников.

По информации издания, ВМС США уже провели через пролив греческий танкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту. Танкер находился в Персидском заливе с марта и теперь направляется в Индию для доставки груза.

В ближайшее время американские военные, как сообщает WSJ, намерены оказать помощь в проходе пролива еще более чем десяти судам, включая крупные танкеры и контейнеровозы.