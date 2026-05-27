Армения захотела купить ядерное топливо у ЕС и США

Армения ведет переговоры о покупке ядерного топлива для Мецаморской атомной электростанции с Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее отмечал, что срок службы единственной в Армении АЭС может быть продлен до 2046 года. При этом действующее соглашение с дочкой Росатома, подписанное в 2023 году, предусматривает эксплуатацию только до 2036 года.

Мецаморская АЭС обеспечивает около 40 процентов производства электроэнергии в стране.

Ранее Ереван и Вашингтон обсуждали постройку новой атомной электростанции (АЭС) на территории Армении. Сообщалось, что Ереван ожидает действий американской стороны, которой необходимо урегулировать собственные юридические вопросы.