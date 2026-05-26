Народный депутат Украины Ирина Безуглая призвала киевские власти перестать отрицать ответственность за удар БПЛА по общежитию в Старобельске, где погибли более двадцати человек. Политик утверждает, что дальнейшее сокрытие фактов бессмысленно, так как личности жертв подтверждаются публикациями в соцсетях и совпадают с российскими списками.

При этом она настаивает на том, что вина за эту трагедию всё равно возлагается на РФ. Ранее сообщалось о ночной атаке 22 мая на студенческое общежитие колледжа в ЛНР, в результате которой погибло 21 человек.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинские медиа не только не выразили сочувствия, но и позволили себе насмешки над жертвами. В сети появились первые кадры последствий удара, а также шокирующее видео, записанное одной из выживших студенток перед тем, как она скончалась под завалами.