Некоторые страны Европы готовы подвергнуть опасности своих дипломатов в Киеве ради новой сенсации, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес.

«Очевидно, что Россия ответит», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению журналиста, как и любое ответственное государство, Москва предупредила европейских чиновников о необходимости эвакуировать граждан из украинской столицы, но Европейский союз решил подвергнуть опасности собственных дипломатов.

Это говорит о многом, так как наглядно показывает, что Европу больше волнует "следующий громкий заголовок, а не жизни собственных посланников", резюмировал Санчес.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анита Хиппер заявила, что ЕС отказался эвакуировать своих дипломатических работников из Киева после предупреждения Москвы о нанесении ударов по центрам принятия решений в украинской столице. Более того, она указала на то, что европейское объединение собирается увеличить военную поддержку бывшей советской республики.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что в информационном пространстве Запада «поставили с ног на голову» трагедию в Старобельске в Луганской Народной Республике. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что Запад извратил атаку на учебное заведение, чтобы представить ответные удары Российской Федерации по центрам принятия решений на украинской территории как агрессивно-наступательные.