Фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о переговорах с Россией

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать имя возможного переговорщика в диалоге между Европейским союзом (ЕС) и Россией.

Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции в Вильнюсе, видео доступно на сайте ЕК.

«Я, конечно же, не собираюсь делать предположения по поводу каких-либо имен», — сказала глава Еврокомиссии.

9 мая президент России Владимир Путин назвал предпочтительного переговорщика между РФ и Европой. По его мнению, таковым мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По сообщениям немецких СМИ, правительство ФРГ скептически отнеслось к инициативе Путина по назначению Шредера посредником. В Берлине посчитали предложения Кремля «фиктивными».