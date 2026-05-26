Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен заявлением Российской Федерации о планах нанести удары по Киеву, пишет Reuters.

«Мы осуждаем нападение на учебное заведение (в Старобельске) — как мы осуждаем все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — поделился подробностями он.

По словам генерального секретаря организации, в настоящее время, как никогда, крайне важно избегать любой эскалации вооруженного противостояния, которое уже нанесло колоссальный ущерб гражданскому населению и рискует еще больше отсрочить поиск мира, продлив страдания людей.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анита Хиппер заявила, что ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения Москвы о нанесении ударов по центрам принятия решений в украинской столице. Более того, она указала на то, что европейское объединение собирается увеличить военную поддержку бывшей советской республики.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что в информационном пространстве Запада «поставили с ног на голову» трагедию в Старобельске в Луганской Народной Республике. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что Запад извратил трагедию в Старобельске, чтобы представить ответные удары Российской Федерации по центрам принятия решений на украинской территории как агрессивно-наступательные.