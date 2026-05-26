Стало известно о неожиданном визите Умерова в Берлин

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров прибыл в Берлин для переговоров по завершению конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua».

© Lenta.ru

«Главный переговорщик [президента Украины Владимира] Зеленского секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня неожиданно приехал в Берлин. (...) Его визит связан с новыми переговорами о завершении войны и угрозами со стороны Москвы ударить по Киеву», — пишет издание.

Как отмечается, Умеров в закрытом режиме встретится с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Европейский союз не может прийти к согласию при выборе возможного переговорщика с Россией, поскольку это невыгодно тем, кто стремится к эскалации конфликта.