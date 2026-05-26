Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала ЕС, назвав его бюрократическим гигантом, проявляющим недальновидность, когда дело доходит до глобальных проблем. Выступая на съезде ассоциации итальянских промышленников Confindustria, она отметила, что излишняя бюрократия пытается заместить политику и задушить экономические инициативы.

"Наибольшая и наиболее существенная слабость, которая нас больше всего беспокоит, - это нынешняя конфигурация Европейского союза, бюрократического гиганта, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов. Европа способна умножать правила во всех аспектах общественной жизни, но недальновидна, когда дело доходит до того, чтобы был слышен голос ЕС при решении глобальных проблем", - сказала она.

"Мы требуем, чтобы ЕС делал меньше, но лучше, чтобы устанавливал разумные приоритеты и действовал быстро при принятии решений", - отметила она.

Мелони прокомментировала планы США по выводу войск из Италии

Касаясь темы увеличения расходов на оборону, глава итальянского правительства указала, что в настоящий момент надо найти баланс между обеспечением обороны и помощью семьям и предприятиям, "иначе завтра будет просто нечего защищать в этой стране".