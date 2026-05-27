Власти Эстонии не собираются эвакуировать персонал посольства из Киева в связи с предупреждением МИД РФ об ударах возмездия по военным объектам в украинской столице после атаки ВСУ на Старобельск. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

"Наше посольство в Киеве останется открытым, наши дипломаты не уедут", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства портал национального гостелерадио ERR.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей.

Евросоюз отказался эвакуировать дипломатов из Киева

В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. В ответ на действия Украины 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооруженных сил России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.