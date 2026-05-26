Глава ЕК анонсировала новый пакет санкций Евросоюза против России

Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, страны объединения уже сейчас готовят новый пакет рестрикций против России, который направлен на то, чтобы россияне «чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни».

Фон дер Ляйен добавила, что также Брюссель одобрил финансирование Украины в €90 млрд, которое должно помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

26 мая Великобритания расширила список санкций против России на 18 позиций.

Глава Еврокомиссии обвинила Россию во вторжении дронов в Прибалтику

В конце апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России. Предоставление Киеву €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите ЕС в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Киева. Орбан не раз блокировал выделение этого кредита Украине из-за того, что Киев якобы препятствовал транзиту российской нефти через «Дружбу».