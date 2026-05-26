Новый имидж Саакашвили в тюрьме взбудоражил пользователей сети

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме и взбудоражил пользователей сети. Комментарии на эту тему появились в X.

Экс-главу Грузии запечатлели на судебном заседании в похожей на вышиванку белой рубахе с красным узором. На размещенных кадрах видно, что Саакашвили изменил прическу, отрастив на голове чуб.

Комментаторы принялись обсуждать новую внешность политика.

«Я сначала подумал, что Доренко воскрес, а оказалось, что это Саакашвили», «Да, тюрьма меняет людей», «Что с ним случилось?» — высказывались многочисленные юзеры.

Известно, что в 2015 году политик был назначен на должность губернатора Одесской области. Кроме того, он занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.

