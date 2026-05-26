Депутат Европарламента: Зеленский признался в фашизме

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Владимир Зеленский открыто признался в своей поддержке фашизма. Об этом Блага написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Блага отреагировал на то, что Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (запрещена в России и признана экстремистской организацией) Андрея Мельника. По мнению евродепутата, таким образом Зеленский воздал почести фашизму и открыто признал свою поддержку этого движения.

«Мы знаем, что они сделали на Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет, коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет: режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством», — написал Блага.

