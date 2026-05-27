Словакия не будет принимать участие в создаваемом Европейским союзом (ЕС) трибунале против России по Украине.

Об этом в своем Telegram-канале заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал», — сказал политик.

По его словам, он гордится тем, что словацкое правительство не будет участвовать в подобном фарсе.

Ранее Блага заявил, что участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме.