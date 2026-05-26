Евросоюз, как заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, неспособна договориться даже об одном возможном переговорщике с Москвой, поскольку разжигателям войны это невыгодно.

При этом призывы к назначению Евросоюзом спецпосланника для прямых переговоров с Россией, по ее оценке, «становятся все громче». Однако «европейские столицы остаются глубоко разделенными», - говорится в публикации Мендель в соцсети X.

Бывший пресс-секретарь Зеленского отметила, что «сторонникам войны» вообще не нужны переговоры.

Сегодня газета Politico написала, что ряд чиновников из европейских стран выступают против назначения специального посланника от ЕС для диалога с РФ, опасаясь, что такой шаг может подорвать усилия по оказанию давления на Россию посредством экономических санкций.