США и Армения договорились двигаться по «маршруту Трампа»

В понедельник, 26 мая, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Документ предусматривает запуск мультимодальной транзитной инфраструктуры через территорию Армении. Этот маршрут призван соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономией и интегрировать регион в Транскаспийский международный торговый путь.

Помимо этого, стороны подписали Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и рамочный меморандум об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных ископаемых. Интерес США к армянским недрам не случаен, пишет издание URA.RU. По некоторым данным, республика обладает запасами урана и других редких элементов. Вашингтон заинтересован в диверсификации цепочек поставок в противовес доминированию Китая на этом рынке.

Условия участия в проекте TRIPP предполагают его реализацию в два этапа. На первом, 49-летнем периоде, США получат 74% акций компании-разработчика, а Армения сохранит за собой 26%. В случае продления сотрудничества еще на 50 лет доли могут быть пересмотрены в пользу Еревана, который получит до 49% акций. Министр Мирзоян подчеркнул, что все ключевые параметры сделки прозрачны и опубликованы.

Подписание соглашений с США происходит на фоне активизации внешнеполитического курса Армении. Ранее на саммите в Ереване Евросоюз и Армения достигли ряда важных договоренностей, включая намерение инвестировать в экономику республики около 2,5 млрд евро. Стороны также договорились усилить сотрудничество в сфере обороны, безопасности и предотвращения обхода антироссийских санкций.

Эти шаги отражают стремление армянского руководства под руководством премьер-министра Никола Пашиняна диверсифицировать внешнеполитические и экономические связи. На фоне обострения отношений с Москвой Ереван последовательно развивает партнерство с западными центрами силы, рассчитывая на получение экономических и политических дивидендов. При этом, по мнению экспертов, Армения пока не готова полностью отказываться от выгодных связей с Россией, пытаясь выстраивать многовекторную политику.