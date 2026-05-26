Пока вы не уснули: госпитализация Нетаньяху и атака дронами ВСУ границы с Беларусью

Нетаньяху госпитализировали

© Zuma/TACC

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, сообщили в его офисе, добавив, что премьер-министр получает неопределенное стоматологическое лечение», — передает газета.

Украина атаковала дронами границу с Беларусью

Украинские БПЛА пытались поразить элементы пограничной инфраструктуры Беларуси. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович. По его словам, ежедневно белорусские средства ПВО фиксируют пересечение границы украинскими боевыми БПЛА и их падения.

"В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами", - приводит его слова агентство БелТА.

В Финляндии сделали заявление о перехвате "Орешника"

© Michael Fischer/dpa/TACC

У Киева нет возможностей отразить удар "Орешника", сообщает финское издание Yle.

Траектория его полета представляет собой резкий взлет и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели, поделился подробностями автор публикации.

По мнению обозревателя издания, это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем противовоздушной обороны Украины.

Известного политика обвинили в изнасиловании и непристойном поведении

В Северной Ирландии начнется судебный процесс над известным политиком Джеффри Дональдсоном по обвинению в сексуальных преступлениях. Бывшему лидеру Демократической юнионистской партии (DUP) грозит 21 год тюремного заключения по делу, которое спровоцировало политическое землетрясение в этой части Соединенного Королевства.

Жители Киева заявили о побеге Зеленского перед мощным ударом ВС РФ

Киевляне заявляют, что Владимир Зеленский сбежал из Киева перед мощным ударом ВС РФ. Об этом в статье для «КП» рассказала жительница украинской столицы Виктория Кузнецова, которая переехала в Россию до начала СВО.

По ее словам, многие жители столицы всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина об ответе за удар по колледжу в ЛНР. Ходили слухи и о применении системы «Орешник». Ночь на воскресенье оказалась для них одной из самых страшных в жизни — даже у тех, кто покинул город.

Генпрокуратура заявила о связи «золотой судьи» с криминалом

© Честный Детектив / Youtube

Генпрокуратура заявила о связи бывшей судьи Елены Хахалевой, которую СМИ после скандала с дорогой свадьбой дочери окрестили «золотой судьей», с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо. Об этом во вторник, 26 мая, пишет ТАСС.

Предварительно, в период с 1993 по 2000 годы Хахалева вела совместный бизнес со своими супругом, отцом, сестрой, а также Бухникашвили. Вместе они занимались розничной торговлей спортивными товарами.

Германия вызвала посла России после заявления Лаврова

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России из-за призыва российского МИД эвакуировать иностранные посольства в Киеве. Сообщение дипведомства опубликовано в соцсети X.

«Сегодня мы вызвали российского посла. Мы ясно дали понять России: нас не запугать угрозами, и мы продолжим решительно поддерживать Украину», — сказано в заявлении.

Путин передал послание Трампу

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора передал госсекретарю США Марко Рубио послание от российского лидера Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера я говорил с ним [с Лавровым], (...) и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту [Трампу], что я и сделал», — рассказал дипломат.

Глава Еврокомиссии обвинила Россию во вторжении дронов в Прибалтику

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушное пространство стран Прибалтики «намеренной стратегией России». Об этом она заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

По ее словам, Россия якобы хочет дестабилизировать европейские страны.

Отдыхающие на египетских курортах столкнулись со смертельной опасностью

Морские экскурсии отменили в Египте после того, как туристы увидели акул в нескольких метрах от побережья отелей. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

В частности, хищники появились в море в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Россиянка рассказала журналистам, что заметила акулу во время купания недалеко от берега. По ее словам, она не заплывала за буйки, однако спасатель свистел и требовал быстро выйти из воды. Девушка отдыхала в четырехзвездочном отеле Sunny Days El Palacio Resort. Другая акула показалась около отеля Old Sheraton в Хургаде.

