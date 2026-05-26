Новые удары по Ирану и заявление Трампа: зарубежные СМИ о событиях на Ближнем Востоке

США на фоне продолжающихся мирных переговоров нанесли по Ирану «удары в целях самообороны» и потопили суда в Ормузском проливе. А президент США Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока к нормализации отношений с Израилем. Как оценивают происходящее в регионе зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Напомним, что США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе. Стороны достигли соглашения о прекращении огня и ведут переговоры о мирном урегулировании, однако пролив остается закрытым.

Американские и израильские самолеты атаковали иранские суда в Ормузском проливе через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, пишет Bloomberg.

Издание привело заявление Центрального командования США, в котором подчеркивается, что удары были нанесены «по местам запуска ракет в Иране и катерам, пытающимся установить мины». При этом атака была направлена «на защиту американских войск от угроз, исходящих от иранских сил», пояснил представитель командования капитан Тим Хокинс.

«Возобновившиеся боевые действия подчеркивают хрупкость соглашения о прекращении огня между США и Ираном на фоне роста ожиданий длительного перемирия и открытия Ормузского пролива», - говорится в статье.

В свою очередь The New York Times отмечает, что США нанесли удар прямо во время переговоров в Катаре. Делегации прибыли туда за несколько часов до бомбардировок.

При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил 26 мая, что переговоры о прекращении войны в Иране все еще продолжаются, и Катар выступает в качестве посредника.

«Его комментарии во время визита в Индию, прозвучали после того, как Соединенные Штаты нанесли «удары в целях самообороны»», - констатирует газета.

А портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о том, что президент США Дональд Трамп призвал лидеров ближневосточных стран и Пакистана присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем, если удастся достигнуть мирного соглашения с Ираном.

Среди тех, к кому Трамп обратился с этой просьбой, помимо Пакистана были представители Саудовской Аравии, Катара, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. При этом после его слов «повисло молчание», пояснил источник издания.

Пока неясно, когда и как может быть завершена сделка между США и Ираном и когда она вступит в силу. Однако США настаивают, что у Израиля должна быть «свобода действий в ответ на то, что они считают угрозами в Ливане» и право на самооборону в случае непосредственной угрозы, пишет The Independent.

«По условиям готовящегося соглашения, Ормузский пролив будет постепенно открываться по мере того, как США будут снимать блокаду иранских портов, введенную 17 апреля», - пояснили источники издания.

Удары США по Ирану и «неоднозначные заявления президента Дональда Трампа о переговорах» насторожили рынки и эталонный сорт нефти Brent подорожал сегодня на 3% до 99,03 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на американскую West Texas Intermediate подешевели на 4%, отмечает CNBC.