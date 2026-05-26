Соратник Мерца захотел «изгнать русские войска» из Украины

Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил, что для блока приоритетом является победа Украины в конфликте. Его слова приводит «Укринформ».

Он уточнил, что под победой понимает «восстановление международно признанных границ Украины».

«Поэтому в этом смысле я говорю: Украина должна выиграть эту войну. Если же Украина на этом пути приходит к выводу, что через переговоры можно достичь жизнеспособного мирного решения с Россией, при котором Украина <…> будет готова пойти на определенные уступки, то она может это сделать. У нас будет наша полная поддержка», — сказал Хардт.

При этом он отметил, что «цель остается неизменной». Речь идет о том, чтобы «изгнать русские войска из Украины», заявил депутат бундестага.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. По его словам, Германии «не выгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины». С Мерцем у власти существует «политика только для Украины», констатировал парламентарий.

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.