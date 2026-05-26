Конкурент Голливуду: Саудовская Аравия намерена переманить к себе известных режиссеров

Саудовская Аравия планирует переманить к себе голливудских режиссеров рекордными выплатами. Как сообщает Bild, предложение властей страны прозвучало на фестивале в Каннах.

Так, Саудовская Аравия планирует возвращать продюсерам до 60% расходов на фильмы и сериалы, снятые на территории королевства. Это больше, чем предлагают другие страны, где также есть система финансирования кинопроизводства. Например, в Германии максимальная поддержка фильма составляет до 25 млн евро, тогда как при бюджете в 100 млн долларов в Саудовской Аравии производители могут вернуть 60 млн долларов.

«Крупные производители фильмов могут уйти из Европы или вообще к нам не прийти», — заявила глава немецкого Федерального агентства кинофинансирования Кирстен Нихаус.

Саудовская Аравия продвигает киноиндустрию в рамках программы наследного принца Мухаммеда бин Салмана «Видение-2030». Предполагается, что она должна показать страну более открытой миру.