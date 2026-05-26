Китай выступил с призывом после ударов США по Ирану

Китай призывает США и Иран соблюдать режим прекращения огня на фоне американских ударов на юге Исламской Республики. Об этом Мао Нин, передает The Guardian.

«Мы настоятельно призываем заинтересованные стороны выполнить свои обязательства по прекращению огня, разрешить споры мирными средствами… и содействовать скорейшему восстановлению мира», — сказала дипломат.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Там уточнили, что среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил США ответом на вторжение в воздушное пространство Ирана.

«Террористическая армия США, продолжая свои интервенционистские авантюры в регионе и агрессивные действия, вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива. (...) [КСИР] считает свое право на ответные меры законным и абсолютным», — сказано в обращении.