Зеленский и Тихановская обсудили дружбу Украины и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская провели переговоры в Киеве. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Между нашими государствами будут вновь добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Белоруссии от Москвы. Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, посещающей Киев», — написал Зеленский.

Он также отметил, что Киев никогда не угрожал Белоруссии. Кроме того, он обсудил с ней тех белорусов, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Светлана Тихановская на встрече в Киеве обсудят подготовку провокаций на белорусско-украинской границе. Кроме того, предметом разговора заявлялась подготовка добровольческих формирований.