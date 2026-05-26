Борт госсекретаря США приземлился в аэропорту Еревана

Самолет с госсекретарем США Марко Рубио на борту совершил посадку в ереванском аэропорту Звартноц. Трансляцию из аэропорта ведут местные телеканалы.

В Ереване запланирована встреча Рубио с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Согласно сообщению Госдепа США, стороны по итогам встречи подпишут меморандум о взаимопонимании.

Армянская сторона также анонсировала заявление для прессы глав внешнеполитических ведомств Армении и США по итогам встречи.