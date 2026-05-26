Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвиняет Российскую Федерацию в ударах украинских БПЛА по странам Прибалтики, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

В то время как прибалтийские государства уже несколько недель подвергаются атакам украинских беспилотников, фон дер Ляйен сегодня отправляется в Литву, чтобы осудить Россию, отметил он.

Таким образом глава Еврокомиссии стремится посеять панику и приблизить Европу к военному конфликту, поделился своей точкой зрения политик.

Накануне издание Politico сообщало, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с БПЛА с лидерами стран Прибалтики.

В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотных летательных аппаратов на территории прибалтийских республик.

В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления беспилотников в воздушном пространстве Литвы.