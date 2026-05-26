Угрозы Трампа довели целую страну до планов вступить в Евросоюз

Исландия, напуганная угрозами Трампа в адрес Гренландии, рассматривает возможность вступления в Евросоюз. Островная скандинавская республика всегда держалась особняком от остальной Европы. Но теперь угрозы президента Трампа в адрес Гренландии заставили ее пересмотреть свои взгляды.

“Исландия находится в Европе. Но она не входит в Европейский союз, – так начинается статья в The New York Times. – Долгое время это было просто замечательно для Исландии, которая яростно защищала свою независимость и свой контроль над рыбной промышленностью”.

Но, продолжает The New York Times, в последние месяцы положение на вершине мира пошатнулось, поскольку президент Трамп неоднократно угрожал “заполучить” Гренландию, ближайшего соседа Исландии. И около 400 000 исландцев всерьез обсуждают некогда немыслимое: не пришло ли время попытаться присоединиться к брюссельскому блоку?

“Кризис в Гренландии определенно задел за живое”, - заявила исландская премьер-министр Криструн Фростадоттир в феврале в интервью в своем офисе в Рейкьявике.

Теперь, по ее словам, внешняя политика занимает более важное место в сознании избирателей: “Ситуация определенно изменилась”.

Исландия уже этим летом готовится к проведению референдума по вопросу о том, начинать ли предварительные переговоры с Европейским союзом о членстве, пишет The New York Times. Этот процесс может занять годы, но сам факт того, что ведутся активные дебаты, свидетельствует о реальных переменах.

Конечно, брюссельский блок не принимает кого попало, но Исландия была бы привлекательным приобретением. Она расположена далеко в Северной Атлантике, у ворот в Арктику. Это дало бы Европейскому союзу важный плацдарм в регионе, где сверхдержавы соперничают за господство. Это также богатая страна, которая почти опережает Евросоюз по таким показателям, как гендерное равенство и ожидаемая продолжительность жизни.

Для исландцев же, отмечает The New York Times, привлекательность Европейского союза заключается главным образом в стабильности.

Многие исландцы ахнули, когда президент США Трамп перепутал их страну с Гренландией, и возмутились сообщениями о том, что Билли Лонг, которого выбрали на пост нового американского посла в Рейкьявике, пошутил, что Исландия может стать 52-м штатом. Впрочем, напоминает The New York Times, Лонг быстро извинился.

Мало кто думает, что Трамп будет угрожать им напрямую. Но Исландия - единственная страна НАТО, не имеющая вооруженных сил, и в своей обороне полагается на Североатлантический союз, и в частности на Америку.

Теперь, когда Соединенные Штаты стали, с точки зрения сателлитов, менее надежным союзником, некоторые исландцы считают, что им нужна страховка. Несмотря на то, что Европейский союз не является формально военной организацией, в его уставе есть малоизвестный пункт, который может быть использован для взаимной обороны. В марте Европейский союз и Исландия подписали соглашение о партнерстве в области обороны.

“Люди чувствуют, что им, возможно, придется выбрать ту или иную сторону, - комментирует Эйрикур Бергманн, профессор политики Университета Бифрост в Исландии. – И тогда на самом деле остается выбрать только одну сторону”.

Есть и несколько «но». В последние годы исландцы с тревогой наблюдали за тем, как Ирландия, член Европейского Союза, столкнулась с сокращением квот на вылов рыбы, что нанесло ущерб ее прибрежным общинам. В Исландии рыболовство занимает гораздо большую часть экономики, напоминает The New York Times.

Некоторых исландцев обнадеживают признаки того, что Европейский союз, возможно, готов пойти на компромисс в вопросе квот на вылов рыбы, если это будет означать вступление Исландии в блок.

Видны и некоторые «плюсы». Исландская крона, долгое время отличалась нестабильностью, в то время как евро стабилен. Инфляция настолько высока, что некоторые люди даже начали жаловаться на цены на любимое блюдо - хот-доги.

Как пишет The New York Times, Роберт Имсланд, учитель с тремя детьми, покачал головой, купив недавно утром двоих из них.

“Несмотря на то, что они дешевые, - сказал он, - это действительно дорого”.

Как и почти все остальное. (Инфляция в Исландии в настоящее время составляет около 5,2%, что почти вдвое выше, чем в Европейском союзе.) По словам экспертов, продукты могут быть дорогими, отчасти из-за налогов на продукты, импортируемые из стран блока.

Поэтому Европейский союз и евро кажутся более выгодным выбором.

“Я смогу покупать продукты дешевле”, - надеется Имсланд.

Все зависит от того, как пройдут переговоры о вступлении в блок. Предварительные опросы общественного мнения показали, что сторонников и противников на референдум о начале их примерно одинаковое количество.

По словам Магнуса Трюггвасона, тренера по плаванию, который живет примерно в часе езды к востоку от Рейкьявика, дебаты остаются на редкость противоречивыми.

“В ближайшие месяцы этот вопрос будет доминировать в исландской политике”, - вздохнул он.

Он сказал, что проголосует "за". В конце концов, по его словам, переговоры ни к чему не обязывают — никаких реальных недостатков нет.