«Сорвался среди ночи»: госпитализацию Нетаньяху связали с серьезной болезнью

Экстренная госпитализация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может быть связана с онкологией или является «дипломатической болезнью». Об этом заявил Life.ru политолог, профессор политологии Финансового университета Александр Шатилов.

Напомним, что 24 апреля премьер-министр Израиля сообщил, что перенес успешную операцию по удалению злокачественного новообразования, которое было выявлено на ранней стадии. А сегодня стало известно, что Биньямина Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами и он получает лечение в медицинском центре Хадасса Эйн-Керем.

Политолог Александр Шатилов усомнился в том, что из-за стоматологии премьер-министру Израиля потребовалась бы экстренное лечение.

«Конечно, возможно, онкология у премьера Израиля скрывается, потому что Нетаньяху — сильный и несгибаемый политик, который болеть, по определению, не может, поэтому он резко и сорвался среди ночи на лечение. Но из-за стоматологии вряд ли он бы так экстренно выехал», — заметил эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что в последние годы Нетаньяху живет в постоянном стрессе, как из-за внешних угроз, так и из-за оппозиции, которая угрожает инициировать уголовное дело против него по обвинению в коррупции.

При этом, по словам эксперта, есть еще одна возможная причина госпитализации Нетаньяху — так называемая «дипломатическая болезнь», когда политику нужно залечь на дно. Ее причиной могли стать серьезные разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном.

«Варианты разные, от онкологии до поиска укрытия. Когда ситуация на Ближнем Востоке станет более устойчивой, возможна эскалация конфликтов уже внутри израильского общества и политики. Гадать сложно», — констатировал Шатилов.

Напомним, что США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть нефти и газа.

США и Иран договорились о прекращении огня, но перемирие остается нестабильным. При этом в Тель-Авиве опасаются, что президент Дональд Трамп «устанет от переговоров» и может заключить с Ираном мирное соглашение, которое не устроит израильскую сторону.