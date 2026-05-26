Лукашенко с ужасом воспринял одну новость из-за границы

Суверенитет и независимость любой стороны дорого стоят, поэтому нельзя допустить объединение Румынии и Молдавии. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим молдавским лидером Игорем Додоном, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Откровенно скажу, я как человек влюбленный в вашу страну (ты это хорошо знаешь) с ужасом это слышу и воспринимаю», — отметил он.

Политик обратился к Додону с просьбой не допустить уничтожения «такой цветущей, прекрасной, пусть и не большой по размерам страны, как Молдавия».

Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году президент республики Майя Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».