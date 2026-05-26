Война «Смурфиков»: четыре новые банды топят Берлин в крови

Уровень насилия в Берлине стремительно растет и уже включает стрельбу из автомобилей на ходу, подрывы ручных гранат, вымогательство денег за «крышевание», а также назначение наград за головы прокуроров и судей. Четыре турецко-курдские банды ведут кровопролитную войну за господство в наркобизнесе немецкой столицы, пишет Bild.

Председатель Профсоюза немецкой полиции Мануэль Остерманн предупредил, что нынешняя обстановка - это «совершенно точно еще не предел эскалации». Он отметил, что речь идет уже не о простых драках, а об открытом применении огнестрельного оружия.

По словам Остерманна, банды прекрасно организованы, имеют развитую сеть контактов, контролируют глобальные финансовые потоки и не признают никаких табу в борьбе за власть.

«Они ни секунды не колеблются, когда нужно применить огнестрельное оружие или взрывные устройства. У них нет никаких внутренних барьеров», - подчеркнул полицейский.

Официальный представитель Профсоюза полиции Бенжамин Йендро допустил, что немецкие банды начнут вербовать молодых людей так же, как в Швеции. По его мнению, если кто-то предложит 1000 евро за то, чтобы бросить ручную гранату в витрину магазина, то «рано или поздно исполнитель найдется».

Последний инцидент со стрельбой произошел в минувшую пятницу в районе Берлин-Митте. Пострадавшим оказался 25-летний гражданин Турции, получивший пулевое ранение в ногу. Этому случаю предшествовали десятки аналогичных вооруженных конфликтов.

В поле зрения полиции сейчас находятся не столько общеизвестные криминальные кланы, сколько четыре новые, особо жестокие группировки: Daltons, Ezgins, Caspers и Sirinler (в переводе - «Смурфики»). По данным полиции, Daltons представляет собой «высококриминальное турецкое сообщество». Группировка Ezgins - отколовшаяся часть Daltons, ее возглавляет 41-летний гражданин Турции. Сообщается, что для совершения преступлений эти группировки вербуют «молодых людей, оставшихся без перспектив», в том числе из центров размещения беженцев.

С 2024 года в Берлине участились перестрелки. Тридцатого марта 2024-го в туристическом районе Берлина был застрелен гражданин Турции с бельгийским паспортом. Считается, что за нападением стоит один из ведущих деятелей турецкой мафии.

В начале марта 2025 года завербованный пособник банды Daltons совершил нападения на филиалы одной из сети супермаркетов, сделав несколько выстрелов по витринам. Мотивом преступления стало вымогательство денег. Берлинский суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

В конце марта 2025 года 21-летний сообщник Daltons семь раз выстрелил в ноги берлинскому бизнесмену с расстояния пяти метров. Это был целенаправленный акт наказания и запугивания. Йендро отметил, что бандам все равно, если в результате их «разборок» пострадают невинные прохожие.

«Не все они меткие стрелки. Поэтому попадание в невинного человека - лишь вопрос времени», - заявил он.

В ноябре 2025-го Государственное управление уголовной полиции отреагировало на ситуацию и создало специальную целевую группу Ferrum (в переводе с латыни - «Железо»). Ее задача - выявлять места сбора представителей организованной преступности и проводить проверки при малейшем подозрении. Всего за три месяца работы группа Ferrum возбудила 260 уголовных дел, изъяв 18 единиц боевого огнестрельного оружия, десять сигнально-шумовых пистолетов, а также 50 ножей, бейсбольных бит и электрошокеров.