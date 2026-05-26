«Морковка для осла»: что известно о роковом предложении ЕС для Украины

Украинские власти отказались от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциативном членстве в ЕС. Почему в Киеве посчитали его «морковкой для осла», разбиралось РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором союза.

По данным западных СМИ, канцлер считает, что такой формат обеспечит быструю интеграцию Украины в общеевропейские структуры, а статьи о взаимной обороне, закрепленной в Лиссабонском договоре, послужат «существенной гарантией безопасности» и облегчит переговоры с Россией. Мерц также выразил надежду, что Киев воспользуется открывшимися возможностями.

Однако на Украине уже не раз подчеркивали, что такие инициативы им неинтересны. В частности, в апреле Владимир Зеленский отмечал, что Украине «не нужно символическое членство в ЕС». А сейчас глава МИД Андрей Сибига заявил, что стратегической позицией Киева является «полноценное, полноправное членство в ЕС».

Глава Украинского института политики Руслан Бортник полагает, что команда Зеленского не согласится на ассоциативное членство, так оно может привести к тому, что «Киев навсегда оставят в европейском предбаннике».

«На бумаге это выглядит красиво, однако фактически мало чем отличается, например, от зоны свободной торговли. Пустят в дом, но не признают родственниками. (…) Для рядовых украинцев этого вполне достаточно, так как они получат право жить и работать в любой стране ЕС, но это не в интересах властей Украины», — пояснил эксперт.

А украинский политолог Константин Бондаренко считает, что в ЕС не спешат открывать Украине двери. Эксперт привел в пример Польшу, где сейчас находится около двух миллионов украинских беженцев, которые «не принимают польскую культуру, не учат язык и надеются на польское гражданство».

«Варшава уже усложняет оформление паспортов», — отметил он.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов назвал предложение Мерца попыткой найти выход из тупика, так как в ЕС достаточно много стран, не поддерживающих идею о присоединении Украины.

«Мерц придумал вариант, который, как ему кажется, сгладит острые моменты. Но Зеленского это не устроит. Он прекрасно понимает, что ассоциативное членство — морковка для осла», — констатировал он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский союз и пригрозил, что Брюссель может потерять страну, как потерял Грузию.