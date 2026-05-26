Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению МИД РФ о продолжении ударов возмездия по украинской столице.

«Вы приготовьтесь, все идет по плану, конечно, это очень серьезно», — поделился своей точкой зрения он.

Он обвинил в происходящем главу киевского режима Владимира Зеленского, который начал систематически провоцировать Российскую Федерацию различными заявлениями и действиями.

В ночь на 22 мая беспилотники вооруженных сил Украины ударили по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике, где находились 86 учащихся. Это стало причиной обрушения здания, погиб 21 студент, еще 44 ранены.

Вооруженные силы России ударом возмездия поразили цели, связанные с украинским военным командованием, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".