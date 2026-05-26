Семья гадалки Ермака получила гражданство России

Семья гадалки и астролога бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероники Аникиевич продала все имущество на Украине, вложила деньги в российские банки и получила гражданство России. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

По данным авторов публикации, ее 43-летний зять в 2023 году решил переехать в Россию вместе с супругой, которая также является родной сестрой гадалки, и двумя сыновьями. Изначально они приехали в Ростов-на-Дону, однако позже семья перебралась в Москву. В столице женщина устроилась в компанию по разработке ПО, а старший сын начал подготовку к ЕГЭ, пишет Mash.

— Семья продала все остававшееся имущество на Украине и положила деньги на вклады в российские банки, — говорится в материале.

Гражданство сестра астролога получила в 2018 году, а их отец вложил в банк более полумиллиона рублей и также стал гражданином России, отметили журналисты.

— Сейчас семья уехала в Херсонскую область, удалилась из соцсетей и практически ни с кем не общается, — сказано в Telegram-канале.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Аникиевич за два года официально заработала всего 4,5 тысячи долларов. Он отметил, что последний раз женщина была трудоустроена в 2012 году, а затем в ее налоговой истории наступил перерыв в 12 лет.

15 мая кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что информация о том, что Ермак для принятия важных политических решений пользовался услугами гадалки, звучит смехотворно.