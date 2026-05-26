Обзор иноСМИ: «роковая ошибка Прибалтики» и как российский крейсер бросает вызов НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Орешник» рассыпает град из боеголовок»

Мощная гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник», которую Россия применила против объектов ВСУ в Киеве в ночь на воскресенье, относится к ракетам средней дальности. Название «Орешник» отсылает к внешнему виду снарядов в момент, когда к земле каскадом летят сразу несколько боеголовок, пишет финское издание Yle. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что «Орешник» развивает скорость, которая в 10 раз превышает скорость звука. Ракета способна уничтожать подземные бункеры на глубине «три, четыре и более этажей».

Поскольку «Орешник» достигает цели крайне быстро, у систем ПВО остается очень мало времени, чтобы отреагировать. Ракета способна нести ядерное оружие, однако используется не столько ради своего разрушительного потенциала, сколько в качестве инструмента военного устрашения и предупреждения, подчеркивает Yle. «Орешник» рассыпает град из боеголовок. Путин отмечал, что кинетический удар этого оружия сравним по мощности с ударом метеорита.

«План экономии трещит по швам: в Германии спорят из-за пособий для украинцев»

Между федеральным центром и регионами Германии продолжается спор о финансовой поддержке украинских беженцев. Этот конфликт угрожает сорвать планы Берлина по жесткой экономии, пишет Die Welt. В ноябре 2025 года кабинет министров Германии постановил, что украинцы, въехавшие в страну после 1 апреля 2025-го, должны получать более низкие пособия вместо базового гражданского пособия. Смена правового режима должна вступить в силу с 1 июля, однако разногласия между федеральными и региональными властями ставят этот график под угрозу - с вытекающими последствиями для федерального бюджета.

С 1 ноября 2025-го по 30 апреля текущего года Германия предоставила 54 981 новоприбывшему украинскому беженцу обеспечивающие прожиточный минимум пособия. В подавляющем большинстве случаев это было базовое гражданское пособие (Bürgergeld), следует из ответа федерального правительства на запрос депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Себастьяна Мюнценмайера. Базовое гражданское пособие полностью выплачивается из федерального бюджета Германии. В то же время финансовая помощь по Закону о льготах для лиц, ищущих убежище (примерно на 120 евро в месяц меньше Bürgergeld для одинокого человека), должна покрываться напрямую из региональных бюджетов. Изначально стороны договорились, что федеральный центр полностью компенсирует регионам все расходы. Однако теперь федеральное правительство готово покрыть эти траты лишь частично. Из примерно 1,4 миллиона украинцев, проживающих в Германии (включая около 1,2 миллиона беженцев), 657 тысяч получали Bürgergeld по состоянию на октябрь 2025 года.

«Китай предостерег США от опасных игр на пороге Азии»

В МИД Китая предостерегли США от продолжения военной поддержки Тайваня и расширения военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет иранская газета Donya-e Eqtesad. Официальный представитель МИД Китая на брифинге в Пекине раскритиковал планы США по размещению в Японии ракетных комплексов средней дальности Typhon. Он назвал эту систему «стратегическим наступательным оружием», которое несет прямую угрозу безопасности стран региона.

Дипломат предупредил, что развертывание Typhon повысит риск военного столкновения и приведет к региональной гонке вооружений между ведущими державами. Он подчеркнул, что всё это «подорвет мир и стабильность в Восточной Азии». Представитель МИД Китая призвал Вашингтон и Токио пересмотреть свои «ошибочные планы». Споры между США и Китаем обостряются на фоне масштабного геополитического соперничества стран. Аналитики полагают, что напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе все сильнее влияет на ситуацию в мире, включая экономические интересы и безопасность в Европе и на Ближнем Востоке.

«Российский крейсер времен холодной войны пугает НАТО»

Россия завершает масштабную модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера проекта «Орлан» «Адмирал Нахимов», спущенного на воду в 1980-х годах. Главным изменением станет замена 20 сверхзвуковых противокорабельных ракет «Гранит» на 60 новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» - за счет меньших габаритов их разместят по три штуки в каждую пусковую шахту, пишет National Security Journal. Помимо этого, корабль получит обновленные комплексы ПВО «Форт-М» (морской аналог С-300), артиллерийские установки АК-192, а также зенитные системы ближнего боя «Кортик». По оценкам аналитиков, такое переоснащение превратит крейсер времен холодной войны в один из самых опасных надводных боевых кораблей в мире. Автор статьи подчеркнул, что «Адмирал Нахимов» будет представлять «потенциальную беспрецедентную угрозу» для сил США и НАТО.

В ответ на это американские эксперты сопоставляют возможности российского крейсера с эсминцами ВМС США, которые полагаются на эшелонированную оборону из противоракет SM-3 и SM-6, крылатых ракет Tomahawk и скорострельных комплексов Phalanx. Хотя американские эсминцы уступают «Адмиралу Нахимову» в размерах, Пентагон делает ставку на высокотехнологичную модернизацию своего оружия, новые системы наведения и передовые цифровые сети связи между кораблями, беспилотниками и подлодками. Исход возможного морского противостояния будет зависеть от технологического совершенства и способности оружия эффективно работать в единой боевой экосистеме, считает автор статьи.

«Роковая ошибка Прибалтики»

Нынешний кризис вокруг Прибалтики и пролетающих по ее территории дронов ВСУ разворачивается в опасный момент, когда западные партнеры Украины игнорируют предупреждения Москвы и убеждают себя в невозможности реальной эскалации, пишет хорватское издание Advance. В Вильнюсе, Таллине и Риге сформировалась иллюзия полной неприкосновенности, считает автор статьи. На Западе практически никто не верит в сценарий реального удара по балтийским столицам, от Москвы ожидают максимум «асимметричных действий» вроде кибератак или диверсий. Однако автор материала предупреждает: когда «великий покровитель» в лице США устанет прикрывать своих сателлитов, малые государства могут остаться один на один с кризисом, который сами же и спровоцировали.

По мнению автора, ситуация с «иллюзорной безопасностью» стран Балтии поразительно напоминает геополитический кризис в Персидском заливе. Западное побережье залива долгое время позиционировало себя как абсолютно защищенный регион, возводя стеклянные небоскребы под прикрытием американских военных баз и привлекая колоссальные инвестиции. Но когда суровая реальность разрушила этот миф, инвесторы начали панически выводить капиталы. В этом контексте Прибалтика с ее агрессивной антироссийской риторикой, экономическим прогрессом и интеграцией в НАТО выглядит европейским аналогом арабских монархий, совершающих ту же роковую ошибку.