Опасную мину обнаружили на берегу острова Крит

На берегу острова Крит греческие рыбаки нашли, возможно, украинскую мину, сообщил информпортал ekriti.gr.

Местные жители отправились на рыбалку в районе населенного пункта Агиос-Антониос (муниципалитет Неаполи). Они и обнаружили на берегу подозрительный металлический предмет, который был идентифицирован как мина.

На место ЧП были вызваны сотрудники береговой охраны. По их словам, рыбаки нашли украинскую морскую мину.

Греческие компетентные органы сейчас пытаются выяснить, как столь опасный предмет попал на берег, старый ли это боеприпас, выброшенный на берег, либо он попал сюда после недавних перемещений военных грузов в Восточном Средиземноморье.

Известно, что год назад такая же мина была найдена на пляже острова Родос в Греции.