Грузия заявила о «беспрецедентном суверенитете»

Грузия во вторник отмечает 35-й День независимости, ее руководители в выступлениях на площади Свободы заявили о «беспрецедентном суверенитете», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Президент Михаил Кавелашвили заявил, что «будущее Грузии мы будем определять только исходя из интересов нашей страны».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «страна сегодня суверенна и независима как никогда».

Они отметили в этом роль Грузинской Православной церкви – в этом году Грузия празднует 1700-летие провозглашения христианства государственной религией.

Патриарх Грузии Шио Третий также принял участие в торжествах, подчеркнув, что празднование провозглашения христианства государственной религией Грузии символизирует «духовные основы государственности».

По традиции около 600 новобранцев приняли присягу в Тбилиси и 12 регионах страны, вблизи церквей и монастырей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Грузия к Дню независимости на зданиях официальных ведомств вместо традиционной символики Евросоюза разместила баннеры религиозного содержания.

Между тем, радикальная грузинская оппозиция проведет в Тбилиси 26 мая антиправительственную акцию.